Paul Herygers zag Van der Poel een vuist maken in Gavere: "Weinigen hadden hem op 1 gezet na Mol"

In Gavere herpakte Van der Poel zich na mindere prestaties in Val di Sole en Mol.

Mathieu van der Poel beleefde in Val di Sole en Mol geen al te beste dagen. Al was dat in Val di Sole vooral uit voorbehoud op het wegseizoen denkt Paul Herygers. "Van der Poel is normaal een specialist in die omstandigheden, maar hij reed die dag met de daver op het lijf. En dat is geen schande", zegt hij bij Sporza.

Ook in Mol liep het niet voor Van der Poel. Het verleidde Van der Poel om zichzelf in twijfel te trekken, want na de cross zou hij volgens Herygers het volgende gezegd hebben. ""Waar ben ik mee bezig? Moet ik dat nog doen?” Maar vlak na de cross spreek je nooit de correcte taal", weet Herygers.

Weer uitpakken in Diegem

Van der Poel herpakte zich dus in Gavere. "Nochtans hadden weinigen Van der Poel vooraf op 1 gezet." Dinsdag in Zolder zou het weer meer een Van Aert-parcours zijn, maar woensdag is er alweer Diegem.

"Dat hij woensdag ook in Diegem zal uitpakken, staat buiten kijf. De concurrentie zal heel goede papieren nodig hebben om hem daar te kloppen", is Herygers stellig. Het wordt dus nog heel interessant de komende dagen.