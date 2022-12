UCI-ranking veldrijden: Nieuwe leider bij de mannen, ook verschuivingen bij de vrouwen

De nieuwe UCI-ranking in het veldrijden is gepubliceerd. Bij de mannen staat er een nieuwe bovenaan het klassement.

Een week eerder stonden Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout nog samen bovenaan op de UCI-ranking, maar Iserbyt had meer wereldbekerwedstrijden gewonnen. Daardoor was Iserbyt officieel nog de leider in het klassement. Omdat Iserbyt niet in Gavere reed, verloor hij heel wat punten. Vanthourenhout verloor er geen en zo is hij de nieuwe leider op de UCI-ranking. Achter hem speelden Lars van der Haar en Laurens Sweeck opnieuw haasje over.

Stand UCI-ranking mannen:

1. Michael Vanthourenhout: 2885 punten

2. Eli Iserbyt: 2775 punten

3. Lars van der Haar: 2772 punten

4. Laurens Sweeck: 2767 punten

5. Tom Pidcock: 1572 punten

© photonews

Bij de vrouwen reed Fem van Empel niet mee in Gavere. Ze blijft op de UCI-ranking wel comfortabel aan de leiding staan. Al ziet ze wel een nieuwe achtervolgster meteen achter zich. Puck Pieterse sprong over Lucinda Brand naar de 2e plaats.