Wout Van Aert triomfeert in Heusden-Zolder tegen Mathieu van der Poel: "Enorm trots op deze zege"

Wout Van Aert heeft in Heusden-Zolder het spannende duel tegen Mathieu van der Poel gewonnen. In het flashinterview klonk hij zeer tevreden.

"Het was een zenuwslopende koers", opende Wout Van Aert het flashinterview. "Mathieu van der Poel brak de koers open en hij reed de openingsronde alsof het de laatste was. We voelden allebei dat we hier in Heusden-Zolder elkaar niet zouden afrijden."

"Toen van der Poel in de slotronde aanzette, was het alle hens aan dek", ging Van Aert verder. "Maar ik zat waar ik wou zitten en dat was op plek 2. Na een foutje van hem kwam ik toch op kop te zitten. Daarna probeerde ik nog enkele seconden op adem te komen, om dan de sprint aan te zetten. Van der Poel zette me in die slotronde stevig onder druk, maar ik ben enorm blij met en trots op deze zege."

Van Aert was in Gavere met zijn gevoel niet helemaal tevreden: "Maar hier was het al veel beter. Ik denk dat ik afgelopen weekend iets te veel rust nam. Ik ben zo veel volume gewoon en dan zijn 2 rustdagen misschien nefast voor de benen."