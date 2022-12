Wout Van Aert wint in Heusden-Zolder het 250e duel tegen Mathieu van der Poel na een titanenduel

Wout Van Aert heeft de Superprestige in Heusden-Zolder gewonnen. Hij won een titanenduel tegen Mathieu van der Poel.

Naar goede gewoonte nam Kevin Kuhn de kopstart, maar lang duurde dat niet. Mathieu van der Poel nam over en Wout Van Aert volgde in zijn zog. Het was tijd om hun 250e duel uit te vechten.

Na een ronde hadden van der Poel en Van Aert al een redelijk grote voorsprong. Die werd alsmaar groter en de rest wist dat ze voor de 3e plaats streden.

De 2 tenoren maakten er een echt titanenduel van. Om beurt legden ze het tempo op, maar alles werd in de slotronde beslist. Van der Poel begon op kop aan de beslissende fase, maar maakte een foutje. Van Aert nam de leiding over en begon aan kop de sprint. Van der Poel schoot uit zijn klikpedaal en zo won Van Aert.

OOK STRIJD IN DE ACHTERGROND

Achter de Van Aert en van der Poel deed Tom Pidcock een gooi naar de 3e plaats. Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar en Laurens Sweeck reden niet ver achter de Brit en die laatste 2 reden door de stand in de Superprestige een koers in de koers.

Van der Haar reed naar Pidcock en streed samen met hem voor de laatste podiumplaats. Van der Haar pakte plaats 3 en deed zo een uitstekende zaak voor de Superprestige. Sweeck viel nog terug en eindigde 8e.