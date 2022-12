Een mooi deelnemersveld voor het BK beachrace in Bredene

Donderdag is er het BK beachrace in Bredene. Er staan heel wat mooie namen aan de start.

Timothy Dupont is de titelverdediger op het BK beachrace. Hij zal in Bredene proberen een 2e titel op rij te veroveren.

De concurrentie is niet min, want ook Yves Lampaert (die de generale repetitie in Zeebrugge won), Bert Van Lerberghe, Sep Vanmarcke, Oliver Naesen en Tim Merlier zullen aan de start staan. Verder zijn er ook nog Tim Declercq, Jens Debusschere, Jens Keukeleire, Emiel Vermeulen, Jordi Warlop, Ward Vanhoof en Laurens Rex. Ook Seppe Odeyn, die 10 keer na elkaar de Hel van Kasterlee won, is erbij.

Bij de vrouwen zal het naar Jesse Vandenbulcke en Mieke Dockx uitkijken zijn.