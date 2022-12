Elia Viviani komt met lof voor andere sprinters: "Jakobsen onverslaanbaar op het vlakke, Philipsen heel compleet"

Met welke verhoudingen gaan de sprinters 2023 in? Elia Viviani gaat in op hoe sterk Jakobsen is en welke concurrenten nog mooie vooruitzichten hebben.

Dat doet de ervaren Italiaan in een interview in La Gazzetta dello Sport. De man van Ineos verloopt ze één voor één. "Fabio Jakobsen is de krachtigste, hij is onverslaanbaar op het vlakke. Jasper Philipsen is heel compleet. Olav Kooij is dan weer de opkomende jongere", is er lof voor de mannen uit de Lage Landen.

MILAN HET ITALIAANSE JONGE TALENT

Kooij is echter niet de enige jonge sprinter die een mooie toekomst voor zich heeft. Viviani kijkt ook naar het potentieel in zijn thuisland en komt dan uit bij de 22-jarige Jonathan Milan. "Fysiek lijkt hij heel krachtig, maar hij is ook weerbaar. Hij houdt zich goed staande. Hij komt uit het baanwielrennen."

Milan won dit jaar twee ritten en het puntenklassement in de CRO Race en heeft volgens Viviani enkele goede troeven. "Hij heeft een lange sprint van 300 meter in de benen en maakt hallucinant veel progressie."