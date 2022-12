Intermarché-Circus-Wanty kon Italiaanse nummer acht van de Giro niet aan boord houden: "Ongelooflijk moeilijk voor ons"

De Belgische ploeg wou de Italiaan graag houden, maar kan het gewoon niet.

Domenico Pozzovivo (40) kwam pas half februari bij de Belgische ploeg, maar had een impact op de ploeg met onder meer een achtste plaats in de Giro en op het einde van het seizoen nog een derde plaats in de Giro dell'Emilia.

Toch kreeg Pozzovivo geen contract voor volgend seizoen bij Intermarché-Circus-Wanty. “We hebben simpelweg het geld niet. Als we dat moeten vinden in ons budget, betekent het dat we andere zaken niet kunnen doen. Graag zou ik er nog een klimmer bijhalen. Die missen we echt nog in onze selectie. Maar het is ongelooflijk moeilijk voor ons. Dat is de schaduwkant", zegt performance manager Aike Visbeek bij Wielerflits.

Vraag en aanbod te ver uit elkaar

De Belgische ploeg gaf onlangs wel nog een contract aan een andere Italiaan, Niccolò Bonifazio. Maar volgens Visbeek is dat aan een minimumloon. Er is nog een plekje vrij in de selectie, maar tot een akkoord met Pozzovivo kwam het niet.

"We konden hem alleen een contract aanbieden voor het minimumsalaris. We kregen een tegenbod en daarna hebben we samen geprobeerd een klein beetje water bij de wijn te doen. Bij het laatste gesprek lagen vraag een aanbod te ver uit elkaar. Wij kunnen Pozzovivo simpelweg niet betalen en hij wilde het niet voor minder doen", zegt Visbeek nog.