Yves Lampaert wil zich amuseren op BK beachracen maar: "Meedoen voor de zege is mooi meegenomen"

Veldrijden is populair onder wegwielrenners, maar beachracen is dat misschien nog iets meer.

Het deelnemersveld voor het BK beachracen oogt indrukwekkend. Heel wat profs van op de weg zakken dan ook af naar de kust. Onder meer Lampaert, Merlier, Vanmarcke, Philipsen, Meeus, Van Lerberghe, Declercq en Dupont zijn allemaal van de partij.

Volgens Yves Lampaert is het een alternatief voor wegrenners die niet zo technisch aangelegd zijn voor de cross en eens een alternatief willen voor de vele trainingen tijdens de winter. "In een wedstrijd kun je toch nog altijd wat dieper gaan. Je moet toch ook altijd serieus recupereren van zo'n wedstrijd. Het is zéér intensief, een goeie prikkel", zegt hij bij Sporza.

Het plezier domineert volgens Lampaert ook. "Niet vallen en mij amuseren, dat is voor mij het belangrijkste. Als je dan ook nog kunt meedoen voor de zege, is dat mooi meegenomen." Lampaert is een van de favorieten na zijn zege in Zeebrugge eerder. "Ik denk dat Van Lerberghe mijn belangrijkste concurrent wordt, omdat hij veel ervaring heeft", zegt Lampaert nog.