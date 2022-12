Zesde van de Vuelta start in komende drie manches van de X²O-Trofee in België

De Nederlander reed vooral in de jeugd veel in het veld.

Thymen Arensman (23) ruilt vanaf 1 januari Team DSM voor INEOS Grenadiers. Lang zal hij niet wachten om zijn debuut te maken voor de Britse ploeg, want komende zondag start hij al in een veldrit.

Arensman, de zesde van de voorbije Vuelta, bevestigde aan Wielerflits dat hij start in de komende drie manches in de X²O-Trofee in Baal (1/01), Herentals (3/01) en Koksijde (5/01).

Op tweede kerstdag won Arensman al een kermiscross in het Nederlandse Norg, maar voor de veldritten in België start hij zonder ambitie en ziet hij het vooral als training. In 2018 won Arensman als belofte nog de Koppenbergcross.