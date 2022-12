🎥 Mooi moment van respect tussen de Grote Drie na de finish in Loenhout

Tijdens de wedstrijd reden ze op het scherpst van de snee, maar na de finish toonden ze respect voor elkaar.

Het was in Loenhout een hevige strijd. Mathieu van der Poel, Wout Van Aert en Tom Pidcock reden de hele wedstrijd in elkaars buurt. Het was opnieuw een duel om duimen en vingers van af te likken. Als toemaatje viel de beslissing in de sprint die Van Aert uiteindelijk won.

Een hevige strijd tijdens de wedstrijd, maar na de wedstrijd was er meteen groot respect tussen de Grote Drie. Ze gaven elkaar een handshake en feliciteerden elkaar voor de gereden wedstrijd.