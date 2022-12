Deelnemers GP Sven Nys: Geen Van Aert of Van der Poel, wel Pidcock en ook Iserbyt, Sweeck, Vanthourenhout en Van der Haar

Na vijf crossen op rij met de Grote Drie, staat enkel Pidcock aan de start in Baal.

Het wordt even wennen op nieuwjaarsdag. Want na vijf crossen met Van Aert, Van der Poel en Pidcock (Mol, Gavere, Heusden-Zolder, Diegem en Loenhout) staat enkel Pidcock aan de start in Baal.

Verder staan ook nog Eli Iserbyt, Michael Vantourenhout, Laurens Sweeck en Lars van der Haar opnieuw aan de start nadat ze er niet zijn in Loenhout. Iserbyt verdedigt een voorsprong van vier seconden op Van der Haar in het klassement, de rest volgt al op meer dan anderhalve minuut.

Verder ook nog Thibau Nys, die opgroeide op het parcours, Quinten Hermans, Jens Adams en Vincent Baestaens voor de top tien. Tim Merlier (Soudal-Quick Step) en Zdeněk Štybar (Team Jayco AlUla) debuteren voor hun nieuwe team. Ook Thymen Arensman, de zesde van de Vuelta, staat aan de start.

Bij de vrouwen zou Fem van Empel haar debuut maken voor Jumbo-Visma. Ook Brand, Betsema, Alvarado, Van Alphen, Honsinger, Bäckstedt en Norbert-Riberolle aan de start. Geen Pieterse en Van Anrooij dus. Ook Annemarie Worst staat op de startlijst, maar zij zou afhaken door knieproblemen.