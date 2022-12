Denise Betsema verloor leiderspositie in Superprestige na twee mindere prestaties: "Even minder leuk nu"

Denise Betsema moest de leiding in de Superprestige afgeven aan haar Ceylin Alvarado.

Voor Heusden-Zolder en Diegem stond Denise Betsema nog aan de leiding in de Superprestige. Maar na een vijfde plaats in Zolder en een achtste in Diegem moest ze de leiding afgeven.

Betsema volgt nu op vier punten van de nieuwe leidster, Ceylin Alvarado. Volgens Betsema was ze in Zolder nog goed, een dag later in Diegem ging het veel minder. Het is iets dat ieder jaar terug komt in de kerstperiode zegt Betsema.

"Ik heb het altijd moeilijk in de kerstperiode. Hopelijk ben ik in Baal (1/01) goed en kan ik de drukke kerstperiode dan nog redelijk goed doorkomen", zegt ze bij Wielerflits. In januari maakt Betsema een doel van het NK en in februari dan van het WK in Hoogerheide.