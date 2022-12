Hervormingen voor de WorldTour-kalender vanaf 2026: "Geen overlappen meer"

De kalender van de WorldTour zal in de toekomst zwaar hervormd worden. Dat heeft Peter Van den Abeele, directeur sport bij de UCI, aangekondigd.

Peter Van den Abeele, directeur sport bij de UCI, was te gast in de podcast Cross van Play Sports. Daarin ging het op een bepaald moment over de WorldTour-kalender.

"We hebben in 2022 heel wat gesprekken gevoerd om het wegwielrennen te hervormen", aldus Van den Abeele. "Dat was op het initiatief van de UCI en de teams en de gesprekken stonden onder leiding van Patrick Lefevere (Quick Step-Alpha Vinyl) en Richard Plugge (Jumbo-Visma). Ook de rennersvakbond CPA was daarbij betrokken."

Daar zijn al enkele conclusies uit getrokken. Dat gaat over de WorldTour-kalender vanaf 2026. "We gaan geen overlap meer toestaan bij de mannen", was Van den Abeele duidelijk. "Dat zal niet evident zijn en er zullen minder wedstrijden zijn."

Over welke wedstrijden het gaat is niet duidelijk. Dat moet nog bekeken worden. Ook is het perfect mogelijk dat enkele wedstrijden een totaal nieuwe plaats op de kalender zullen krijgen.