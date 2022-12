Mathieu van der Poel na zijn 2e plaats in Loenhout: "Momenteel kom ik nog dat laatste procentje te kort"

Mathieu van der Poel reed een sterke cross in Loenhout. Uiteindelijk moest hij met de 2e plaats tevreden zijn.

Rondenlang zette Mathieu van der Poel Wout Van Aert en Tom Pidcock onder druk, maar uiteindelijk kwam het toch tot een sprint en werd van der Poel 2e. "Ik had toch liever gewonnen, maar momenteel kom ik nog dat laatste procentje te kort om het af te maken", begon hij het flashinterview na de finish in Loenhout.

Nochtans leek van der Poel in de laatste ronde op weg naar de zege tot hij in de modderzone een foutje maakte. "Het zijn daar diepe sporen en ik kwam dan in het foute spoor terecht. Daardoor schoot ik naar de andere kant", verklaarde hij. "Ik denk wel dat dat me de zege heeft gekost. In de sprint zat er ook niet veel meer op. Ik had de inspanningen al voor de sprint geleverd, maar Van Aert was wel duidelijk de sterkste in de sprint."