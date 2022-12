Tom Pidcock moet tevreden zijn met een 3e plaats in Loenhout: "Ik had het moeilijk in de modder"

Tom Pidcock heeft zich in Loenhout met een 3e plaats tevreden moeten stellen. Bijna de hele wedstrijd hing hij aan de rekker.

Het was een moeilijke wedstrijd voor Tom Pidcock in Loenhout. Hij was wel mee met Wout Van Aert en Mathieu van der Poel, maar hij reed bijna de hele tijd vanuit positie 3.

"Ik had het moeilijk in de modder", verklaarde Pidcock achteraf in het flashinterview. "Maar de andere stroken ging wel goed en zo kon ik elke keer terugkeren."

Uiteindelijk kwam het tot een sprint met Van Aert en Van der Poel. Hij werd 3e. "Om eerlijk te zijn, geloofde ik niet dat ik in de sprint kon winnen. Een vlakke sprint is niet helemaal mijn ding, maar ik kan er mee leven", was Pidcock eerlijk.