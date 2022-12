🎥 Jumbo-Visma zwaait waanzinnig 2022 uit met speciale video

Bij Jumbo-Visma kunnen ze terugblikken op een waanzinnig 2022. Dat doen ze in een speciale video dan ook, met beelden van tal van prachtige overwinningen.

De Nederlandse wielerploeg heeft er een uiterst succesvol jaar opzitten. De climax van dat jaar speelde zich uiteraard af in de Tour de France, waar Wout van Aert drie etappes won en de groene trui veroverde. Daarnaast speelde Van Aert ook een belangrijke rol voor klassementsman Jonas Vingegaard, die met zijn eindzege in de Tour voor de ultieme triomf zorgde.

Daarnaast was ook de manier waarop werd gewonnen vaak straf. Jumbo-Visma zette enkele schitterende nummertjes neer, waarbij het soms het volledige podium van een wedstrijd inpalmde. Het hoeft niet te verbazen dat Wout van Aert vaak opduikt in de video met alle hoogtepunten van 2022. Groot zal dan ook de uitdaging zijn voor Jumbo-Visma om in 2023 evengoed of beter te doen.