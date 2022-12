Remco Evenepoel: "Mensen die zich inzetten voor alle vluchtelingen verdienen alle bloemen en aandacht"

Voor Remco Evenepoel zelf was het een prachtig jaar, maar de problematiek met vluchtelingen uit Oekraïne laat hem niet koud.

Naast zijn onmiddellijke reactie in VTM Nieuws op zijn verkiezing tot 'Belg van het Jaar' geeft Remco Evenepoel ook nog een interview aan Het Laatste Nieuws. Daarin merkt hij op dat ook vrijwilligers voor Oekraïne tot de genomineerden behoorden. "Ik vind dat vooral de de mensen die zich belangeloos inzetten voor alle vluchtelingen dit jaar alle bloemen en aandacht verdienen."

Zo is meteen een heftig thema aangesneden. "Het houdt me wel bezig. Wij, wielrenners, reizen de wereld rond. Om te trainen en om koersen te rijden. Terwijl er elders, zo dicht bij huis dan nog, jongens een oorlog moeten uitvechten. Daar word je stil van."

Ondanks al zijn overwinning in de koers bevindt hét hoogtepunt van het jaar van Evenepoel zich ook in de extrasportieve sfeer. "Mijn huwelijk met Oumi gaat boven alles. We hadden twee feesten in drie dagen tijd, het hennafeest eerst, onze burgerlijke trouw daarna. Dat was een heel speciaal moment."

"Op de dag van het hennafeest werden twee compleet verschillende families, uit twee totaal verschillende culturen, met elkaar verenigd. Wij hebben onze ogen opgengetrokken toen we zagen hoe hecht een Marokkaanse familie is. Daar kunnen we allemaal van leren", besluit Evenepoel.