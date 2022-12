Vittoria Bussi wil dankzij crowdfunding het werelduurrecord opnieuw aanvallen

Vittoria Bussi heeft opnieuw haar zinnen op het werelduurrecord gezet. Ze wil het record dankzij crowdfunding opnieuw verbeteren.

Momenteel is het werelduurrecord in handen van Ellen van Dijk. Zij reed eerder in 2022 een afstand van 49,254 km op een uur tijd.

Vittoria Bussi wil dat record verbeteren, maar daarvoor zoekt ze eerst financiële steun. Daarvoor richtte ze een crowdfundingsplatform op. In totaal is ze op zoek naar 10 000 euro en wil de kaap van 50 km ronden. Op die manier wil ze het vrouwenwielrennen naar een nieuwe limiet brengen, staat er op de pagina te lezen.

In het verleden was het werelduurrecord al eens in het bezit van Bussi. De Italiaanse verbeterde in 2018 in Aguascalientes het record met een afstand van 48,007 km. Na haar volgden Jocelin Lowden (48,405 km) en dus ook van Dijk.