Wout van Aert over het overslaan van BK veldrijden: "Trui van Belgisch kampioen misschien wel de mooiste"

Een nieuw jaar loert om de hoek. Er is één ding zeker: Wout van Aert zal aan het BK veldrijden in 2023 niet meedoen.

Nu al zal dat een groot gemis zijn. Met het einde van 2022 in zicht is Wout van Aert nog eens teruggekomen op die beslissing, die ruim een week geleden bekendgeraakte. Van het BK veldrijden was immers geen spoor in het verdere veldritprogramma van Van Aert dat door Jumbo-Visma aangekondigd werd.

"Het is altijd jammer om er niet bij te zijn", beseft de man die eerder dit jaar nog de Belgische titel veroverde. "Het BK is één van de mooiste wedstrijden van het jaar. De trui van Belgisch kampioen is misschien wel bijna de mooiste trui van het peloton. Het zal moeilijk zijn om die trui af te staan zonder dat ik 'm kan verdedigen."

KEUZES MAKEN

Omdat Van Aert dit seizoen wél het WK gaat rijden en tegelijkertijd vasthoudt aan een hoogtestage voor het wegseizoen, zit er weinig anders op dan het BK over te slaan. "Er komt nog een heel druk jaar aan. Je moet soms keuzes maken."