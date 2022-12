Zijn strafste prijs tot dusver? Remco Evenepoel is nu ook de 'Belg van het Jaar': "Verhaal van doorzettingsvermogen"

Remco Evenepoel sleept de ene na de andere prijs in de wacht en is nu ook de 'Belg van het Jaar'. Dat was televisiezender VTM die de voorbije weken op zoek ging naar dè landgenot die het meest beroerde.

Alle kijkers konden hun 'Belg van het Jaar' doorgeven en dat kon eender wie zijn. Uiteindelijk waren er vijf genomineerden. Naast Evenepoel waren dat zangeres Camille en zanger Stromae, alle vrijwilligers voor Oekraïne en psychiater Dirk De Wachter. Evenepoel haalde het met 37% van de stemmen. Birgit Van Mol ging hem in Calpe een gouden medaille overhandigen: dat moment was live in het VTM Nieuws.

"Waarom ik de mensen zo aanspreek? Dat zou je aan hen moeten vragen. Ik denk dat het gaat over de terugkeer na mijn blessure. Het is een verhaal van letterlijk en figuurlijk heel diep zitten tot waar ik nu sta. Het gaat over mentaliteit, veerkracht, doorzettingsvermogen en vooral in jezelf geloven", bespreekt Evenepoel op zijn populariteit.

Ook merkten ze bij VTM dat zijn huwelijk met Oumi iets losmaakte bij vele mensen. Dat beseft ook Remco Evenepoel zelf. "We hebben mooie verhalen zien passeren. Het was iets heel unieks. Voor ons was het een logische stap na vijf jaar samenzijn. Het deed iets met ons dat we veel mensen hebben geïnspireerd."

De wereldkampioen wielrennen heeft ook mooie woorden voor zijn echtgenote. "Ze heeft veel momenten met mij meegemaakt tijdens de voorbereiding naar bepaalde doelen. Ze is misschien wel de enige persoon die écht heeft kunnen zien hoe ik ervoor geleefd heb en hoe intensief ik me op mijn doelen heb toegelegd. Er zijn ook andere mensen natuurlijk, zoals mijn ouders en de ploeg. Deze prijs komt ook hen toe."