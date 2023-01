🎥 Wielertruitjes 2023: Movistar en Jayco AlUla blijven voor blauw kiezen, Cofidis houdt het op rood

Movistar, Jayco AlUla en Cofidis hebben hun wielertruitjes voor 2023 voorgesteld. Het concept van de voorbije jaren blijft behouden.

Movistar was de voorbije jaren steevast in het blauw te zien. Ook voor 2023 kiezen ze voor het blauw. De grote letter M van Movistar veranderde wel van kleur. Het is vanaf 2023 wit en niet meer helblauw.

Bij Jayco AlUla was blauw de voorbije jaren ook de dominante kleur. De onderkant blijft blauw. Bovenaan blijft wit de dominante kleur.

๐™๐™๐™š ๐™จ๐™–๐™ข๐™š, ๐™—๐™ช๐™ฉ ๐™™๐™ž๐™›๐™›๐™š๐™ง๐™š๐™ฃ๐™ฉ...



Take a closer look at our 2023 @ALE_cycling kits ๐Ÿ”ต๐ŸŸฃ pic.twitter.com/e0c08RqV6L — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) January 1, 2023

Ten slotte was er ook nog Cofidis. Zij kozen ook voor hetzelfde concept als in 2022. Rood blijft de hoofdkleur. De armen blijven wit.