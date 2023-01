Fem Van Empel demonstreert op Nieuwjaarsdag in Baal met klinkende overwinning bij comeback

Fem Van Empel heeft met groot overmacht de Grote Prijs Sven Nys gewonnen. In Baal had ze na een halve ronde al een kloof geslagen en die breidde ze alleen maar meer en meer uit. Brand werd op twee minuten tweede, Alvarado derde.

De veldrijdsters hadden gisterenavond niet de mogelijkheid om oudejaarsavond stevig te vieren. Naar aloude traditie stond namelijk de Grote Prijs Sven Nys in Baal op het programma in de X²O-trofee.

Voor het eerst sinds haar val in Val di Sole was Fem van Empel er opnieuw bij, in nieuwe Jumbo-Visma kleuren. Het duurde niet lang voor de jonge Nederlandse de rest bij de keel greep. Nadat Alvarado in tweede positie een foutje maakte, werd de rest opgehouden en kreeg de Europees kampioene plots enkele meters. Aan het einde van de eerste ronde waren die meters al gegroeid tot 15 seconden.

Na twee ronden was die voorsprong op eerste achtervolgster Lucina Brand al 45 seconden. Alvarado reed nog steeds rond in derde positie ondanks enkele glijpartijen en crashes.

Zonder onder meer Van Anrooij en Pieterse had de 20-jarige Van Empel vrije baan om naar de zege te rijden. Dat hadden de achtervolgster ook snel door waardoor Brand vooral tempo aan het rijden was om Alvarado achter zich te houden .De achterstand van meer dan een minuut voor de Nederlandse was toch al te groot geworden op Van Empel.

Alsof ze de streek aan het verkennen was, stoomde Van Empel door naar de overwinning in Baal. In het klassement had Van Empel bijna 4 minuten achterstand op Betsema maar na vandaag is die achterstand meer dan gehalveerd. Brand werd tweede op 2 minuten.

In de achtergrond streed de Belgische Riberolle voor een mooie ereplaats .Even leek ze tot bij Betsema te komen maar de leidster in het X²O-klassement werd vierde op 3:12, Riberolle werd knap 5e.