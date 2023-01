Tom Pidcock likt wonden na valpartij in Baal: "Met zoveel snelheid ga je automatisch de lucht in"

Er leek geen vuiltje aan de lucht te zijn voor Tom Pidcock in Baal. Maar in de laatste ronde gooide een val roet in het eten waardoor hij van de leidersplaats wegzakte naar plek 3.

Door de afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel was Tom Pidcock de grote favoriet in de Grote Prijs Sven Nys. Hij leek die favorietenrol ook waar te maken maar door een valpartij in de laatste ronde ontging de zege hem nog.

"Ik voel me wat belabberd", vertelde Pidcock bij Sporza nadat hij als derde finishte in Baal. "Het was een stomme val, hopelijk was hij wel op tv", knipoogt hij.

"Ik voelde me niet fantastisch vandaag maar wou nog een snelle laatste ronde. Het was misschien niet slim om op dat gedeelte van het parcours zo veel risico te pakken. Te veel zelfvertrouwen? Ik denk het niet. Als je zo snel gaat, ga je ook automatisch de lucht in. Een echte jump was het niet", oordeelt Pidcock.

En nu is het wonden likken voor de wereldkampioen veldrijden die met een bebloed scheenbeen over de finish kwam. "Die snee is het probleem niet maar wel de kneuzingen die eronder zitten. Ik zit nu nog vol met adrenaline en zullen dan de schade opmeten", besluit hij.