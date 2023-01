Van Empel geniet na knappe zege in Baal en blikt vooruit naar wegseizoen: "Ronde van Vlaanderen of Strade Bianche zou fantastisch zijn"

In de eerste wedstrijd voor nieuwe werkgever Jumbo-Visma demonstreerde Fem Van Empel in de X²O-trofee in Baal.

Na één ronde was het verschil met de rest al geslagen. In de volgende vier rondes reed Van Empel maar liefst 2 minuten weg van eerste achtervolger Lucinda Brand. En dat nadat Van Empel enkele weken niet gecrosst had door een val in Val di Sole. "Ik heb vooral genoten vandaag", was Van Empel eerlijk in een eerste reactie achteraf.

Geen battle

"Normaal gezien heb ik meer moetie om in het ritme te komen na een tussenpauze. Ik had liever een battle gehad met iemand om de conditie nog een paar procentjes aan te scherpen maar nu heb ik het zelf moeten doen", klinkt het bij Van Empel.

Nog op de weg + mountainbiken

In één wedstrijd zorgde Van Empel ervoor dat haar achterstand in het klassement van 4 minuten na zo'n 40 seconden is gegaan, toch gaat de Europees kampioene niet voor het X²O-klassement. "Ik ben nog maar 20 jaar en moet keuzes maken .Er staat ook een weg- en mountainbikeseizoen voor de deur. Voorlopig ligt de focus in het veld op de Wereldbeker."

Ze is niet de eerste crosser die het waagt op de weg en zal zeker niet de laatste zijn. Vandaag liet ze alvast zien dat het potentieel er is. Komend seizoen wordt vooral een verkenning, al heeft ze toch wel ambitie: "De Ronde van Vlaanderen of de Strade Bianche zijn fantastische koersen maar nu heb ik nog wat te weinig ervaring voor ambitie", beseft ze.