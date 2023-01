🎥 Ex-sprinter van Alpecin-Deceuninck en tweevoudig ritwinnaar in de Giro stopt ermee

Sacha Modolo heeft zijn fiets aan de haak gehangen. Hij zag de bui al hangen en hakte de knoop definitief door.

Eind november vreesde Sacha Modolo al voor het einde van zijn wielercarrère. Die vrees werd ook werkelijkheid. Hij vond geen nieuwe ploeg meer en de Italiaanse sprinter nam met een video afscheid van het wielrennen.

Modolo kreeg ook aanbiedingen van continentale teams, maar dat was geen optie voor hem. "Ik heb een mooie carrière gehad en heb niet de intentie om op dat niveau door te gaan", vertelde hij aan Tuttobiciweb. "Ook omdat ik dan een plekje van een jonge renner zou stellen. Ik ben 35 en wist dat dit moment ooit eens zal komen." Ook heeft Modolo geen ambitie om in het wielrennen te blijven: "Ik heb niet de wens om actief ploegleider te worden."

In 2010 begon Modolo zijn profcarrière bij Colnago CSF. Nadien reed hij 3 seizoenen voor Lampre-Merida, een seizoen voor Team UAE Emirates, 2 seizoenen voor EF Education, 2 seizoenen voor Alpecin-Deceuninck en afgelopen seizoen terug voor Bardiani CSF.

Modolo won in zijn carrière 2 ritten in de Giro, een rit in de Ronde van Zwitserland, 2 keer de Coppa Bernocchi, een rit in de Ronde van Polen en het eindklassement in de Ronde van Hainan. In totaal won hij 47 profkoersen.