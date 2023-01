📷 Voor veel renners was 1 januari ook in 2023 'new kit day': de beelden

Hieronder zetten we een aantal van de foto's op een rijtje die door de renners zelf en hun ploegen werden gedeeld op sociale media. Vooral bij Soudal Quick-Step en Intermarché-Circus-Wanty werd hier duchtig aan meegedaan.

Rui Costa, the first World Champion to join our team 🤩 pic.twitter.com/0yb9bd89V5

Catching some air! ✈️@zdenekstybar looking good in the first outing for our new 2023 kit at the #GPSvenNys 💙 pic.twitter.com/g9hGcsLOJG