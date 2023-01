Annemiek van Vleuten verwacht een moeilijker 2023: "De anderen zullen meer verbeterd zijn dan mezelf"

Annemiek van Vleuten verwacht dat winnen in 2023 moeilijker zal zijn. Dat zal onder meer door de concurrentie komen.

In 2022 beleefde Annemiek van Vleuten opnieuw een sterk jaar. Ze won Luik-Bastenaken-Luik, de Giro Donne, de Tour de France Femmes, de Vuelta en het WK.

Van Vleuten denkt dat het in 2023 moeilijker zal zijn om te winnen. "Mijn proces om altijd maar beter te worden zal een keer uitgekristalliseerd zijn", vertelde ze aan In de Leiderstrui. "Maar dat ligt niet alleen aan mij. Ik denk vooral dat de verbeteringscurve van mijn concurrentie steiler is. Dat ga ik in 2023 al merken. Tegenover de jonge rensters ben ik aan het afvlakken, want zij gaan nog meer verbeteren."

Toch hoopt van Vleuten in haar laatste seizoen nog enkele overwinningen te boeken. Ze wil er staan in het voorjaar, de Giro en de Tour.