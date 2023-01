Bondscoach gelooft rotsvast in wereldtitel veldrijden voor Van Aert: "Wout heeft kloof op Mathieu razendsnel gedicht"

Volgens onze bondscoach is de kans dat Wout van Aert van Mathieu van der Poel op het WK veldrijden de maat neemt, zeer reëel.

U kon eerder al lezen hoe Sven Vanthourenhout zich in Het Laatste Nieuws uitlaat over het komende wegseizoen en in datzelfde interview spreekt de Belgische bondscoach over het WK veldrijden. In Hoogerheide zullen Van Aert en Van der Poel wellicht strijden voor de wereldtitel.

Eén van de vragen die Vanthourenhout worden voorgeschoteld, is of Van Aert daar zal kunnen vieren. Zijn antwoord: een overtuigende 'ja'. "Een maand geleden had ik daar mijn twijfels over. Zijn niveau was niet even hoog als vorig jaar, maar Wout heeft de kloof op Mathieu razendsnel gedicht. Belangrijk is dat hij op dezelfde ontspannen manier blijft crossen."

HOPEN OP NATTE OMSTANDIGHEDEN

Vanthourenhout legt uit wat hij daarmee bedoelt. "Hij ligt er niet wakker van wanneer hij eens een foutje maakt of een cross niet wint. Als hij die mindset en rust kan behouden, heb ik er op het WK een goed oog in." En dan is het ook rekenen op wat hulp van de weergoden. "Als we natte weersomstandigheden krijgen, is het een parcours op maat van Wout."