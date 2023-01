Eli Iserbyt over de Grote Drie: "Ik voel niet meer de nood om me nog bij hen te bewijzen"

Eli Iserbyt won de GP Sven Nys in Baal. Het was een deugddoende zege en het toont dat de vorm terug is.

De laatste dagen begon Eli Iserbyt terug boven water te komen. Hij was 4e in Diegem en won in Baal. "In Heusden-Zolder reed ik bijna pijnvrij rond en ook Diegem was heel goed voor mij. Om dan in Baal te winnen, toont dat aan de vorm net op tijd terug is", aldus Iserbyt bij Wielerflits.

Die goede vorm is nodig om het op te nemen tegen Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. "Zij staan nog altijd 5 tot 10% boven ons", ging Iserbyt verder. "Op dit moment van mijn carrière voel ik niet meer de nood om me tegenover hen te bewijzen. Ze zijn toch al 4 of 5 jaar de betere. Je moet beseffen wat je plek is daar het maximale uithalen."