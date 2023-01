Ex-renner van EF Education en Team Qhubeka gaat op wielerpensioen: "Tijd om afscheid te nemen"

Sean Bennett is de volgende renner die stopt met koersen. Ook hij heeft geen nieuw team voor 2023 gevonden.

"Ik heb mooie herinneringen aan de afgelopen jaren", schreef Sean Bennett op Instagram. "Daarnaast ben ik behoorlijk gefrustreerd en verdrietig over hoe de laatste maanden zijn verlopen. Ik zag mijn carrière van me afglijden en me zonder team voor volgend jaar achterlaten."

"Het zijn een paar frustrerende winters geweest", ging Bennett verder. "Een team klapte op het laatste moment in of veranderde op het laatste moment van idee. Ik had gehoopt om door te gaan, maar er is dit jaar niets gebeurd en het is tijd om afscheid te nemen."

Bennett is 26 jaar en werd in 2019 prof bij EF Education First. In 2021 ging hij naar Team Qhubeka, maar die ploeg hield in 2022 als profploeg op te bestaan. Zo moest hij op zoek naar een nieuwe ploeg. Hij vond het continentale China Glory. Bennett haalde geen enkele profoverwinning.