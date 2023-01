Michael Vanthourenhout: "Tegen mekaar gezegd dat we moesten blijven druk zetten, jammer dat Tom Pidcock valt"

Michael Vanthourenhout ploeterde nog naar een tweede plek, nadat Tom Pidcock ten val kwam in Baal. De verdienste van Vanthourenhout en ploegmaat Iserbyt was dat ze sowieso nog in de buurt waren.

Voor de X2O-microfoon reageerde de Europese kampioen op de onverwachte wending. "We hadden tegen mekaar gezegd dat we moesten blijven druk zetten. Dat Tom valt, is heel spijtig, maar hoort bij de cross. Ik heb het niet gezien, maar heb gehoord dat hij wilde jumpen en slecht neerkwam. Het is altijd al heel gevaarlijk geweest, met de sporen die daar liggen. Blij dat we rechtgebleven hadden. "

"Het is goed dat Eli Iserbyt en ik bij de betere drie waren", ging het sowieso een aardige uitslag worden voor Pauwels Sauzen-Bingoal. "In de laatste ronde voelden we dat er nog iets meer in zat. Toen we hoorden dat Tom gevallen was, moesten we niet meer twijfelen. Ik denk dat Eli net iets beter was dan ik en het is mooi dat hij na blessureleed weer een overwinning kan pakken. Ook voor een klassement doet hij een goede zaak."

MODDERCROSS

Vond Vanthourenhout het een zware veldrit, met de regenval die ook zijn impact had op het parcours? "Het is al zwaarder geweest in andere edities. Al bij al viel het nog mee. Baal hoort wel een beetje een moddercross te zijn."