Ook veldrijden in Luxemburg: Gerben Kuypers nipt verslagen door Franse kampioen, Van Sinaey tweede bij de dames

Naast de cross in Baal was er op nieuwjaarsdag ook veldrijden in Luxemburg. Gerben Kuypers mengde zich daar in de debatten. De overwinning mee naar huis nemen, lukte hem net niet.

In grensgemeente Pétange werd de Grand Prix Garage Collé Petange georganiseerd, een C2-veldrit. Het werd in Luxemburg een intens duel tussen Frans kampioen Joshua Dubau en Gerben Kuypers. Zij staken er met hun beiden duidelijk bovenuit. Tot op de streep moesten ze alle twee strijd leveren voor de overwinning. Joshua Dubau haalde het en wist Kuypers aan de finish toch op een seconde te zetten. Het werd een hoogdag voor de familie Dubau, want ook Lucas kon als derde mee op het podium. BAKKER WINT BIJ DE VROUWEN Bij de vrouwen reed juniore Xaydee Van Sinaey mee bij de elite, wat ze meestal doet in C2-wedstrijden. Zij was de enige die enigszins de schade nog kon beperken tegenover winnares Manon Bakker. Op diens zege was wel niets af te dwingen, want Van Sinaey kwam zelf binnen op 54 seconden van de Nederlandse. Een duidelijk verschil, maar de rest volgde nog veel verder. De Italiaanse Baroni werd derde.