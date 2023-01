Deelnemers X²O Trofee Koksijde: Terugkeer van Vos, Van Anrooij en Sweeck, nieuw duel tussen Van der Poel en Van Aert

Donderdag staat er alweer een nieuwe cross op het programma.

Er komt maar geen rust aan voor de veldrijders. Na Herentals dinsdag staat er donderdag alweer een nieuwe cross op het programma, namelijk in het beroemde zand van Koksijde.

Bij de vrouwen keert wereldkampioene Marianne Vos terug. Zij reed haar laatste cross op 26 november in Kortrijk. Ook Shirin van Aanrooij, die Baal en Herentals schrapte is er weer bij. Puck Pieterse is er dan weer niet bij

Verder zijn ook de gebruikelijke rensters aanwezig met Van Empel, Brand, Alvarado, Van der Heijden, Cant, Betsema, Worst, Verdonschot, Honsinger en Bäckstedt.

Terugkeer Sweeck

Bij de mannen is er een zoveelste duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, Tom Pidcock is er zoals voorzien niet bij. Daarnaast komt Laurens Sweeck ook terug, hij sloeg de crossen in Loenhout, Baal en Herentals over en krijgt in zand van Koksijde een parcours op zijn maat. Quinten Hermans is er niet.

De andere belangrijkste deelnemers bij de mannen zijn: Iserbyt, Van der Haar, Vanthourenhout, Nys, Vandeputte, Adams, Ronhaar, Kuypers, Merlier, Štybar en Gianni en Florian Vermeersch.