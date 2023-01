Klassement X²O Trofee: Iserbyt heeft comfortabele voorsprong, drie vrouwen binnen een halve minuut na offday Betsema

In de X²O Trofee zijn vier van de acht manches afgewerkt.

Met twee manches in de afgelopen dagen, in Baal en Herentals, is er heel wat verschoven in het klassement van de X²O Trofee. Eli Iserbyt heeft zijn voorsprong vooral in Baal uitgebreid, Betsema verloor tijd en Baal en kende een offday in Herentals, en verloor bijna vier minuten op Brand.

Zelfs met een manche achterstand, waarvoor ze 5 minuten aangerekend kreeg, staat Brand zo plots aan de leiding in het klassement, met ook nog Betsema en Alvarado binnen een halve minuut.

Er staan nog vier manches op het programma in de X²O Trofee: donderdag 5/01 in Koksijde, op 28/01 in Hamme, op 12/02 in Lille en de afsluiter is in Brussel op 19 februari.

Stand klassement vrouwen

Lucinda Brand: 3:22:27 Denise Betsema +0:26 Ceylin Alvarado: +0:29 Fem van Empel: + 1:34 Aniek van Alphen: +3:46

Stand klassement mannen