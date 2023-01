Rechtszaak begonnen over inbraak bij Mark Cavendish: renner en zijn vrouw bedreigd met een mes

In het Verenigd Koninkrijk is een rechtszaak begonnen over de heftige inbraak bij Mark Cavendish en zijn gezin.

Deze inbraak vond plaats in Ongar, in Essex, in november van 2021. Het ging er hierbij geweldadig aan toe. De jury kreeg te horen dat één van de gemaskerde inbrekers dreigde om Cavendish neer te steken voor het oog van zijn kinderen. ZOONTJE VERSTOPT Peta Todd, de vrouw van Cavendish, verstopte hun driejarig zoontje zodat die niets moest aanschouwen. Twee beklaagden in de zaak ontkennen hun schuld. Onder meer twee dure horloges, met een volledige waarde van 700 000 Britse pond (net geen 800 000 euro). "Het was een nauwkeurig geplande en uitgevoerde inbraak in het huis van een bekend persoon, met de intentie om met een grote buit aan de haal te gaan", zei één van de aanklagers.