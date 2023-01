'Remco Evenepoel special guest op Argentijnse voetbalmatch in aanloop naar Ronde van San Juan'

De Ronde van San Juan is de eerste wielerafspraak van het jaar voor Remco Evenepoel. In Argentinië zal ook wel even tijd zijn voor één van die andere sporten die Evenepoel graag volgt: voetbal.

Volgens Het Nieuwsblad is Remco Evenepoel gevraagd om als special guest de voetbalwedstrijd tussen Boca Juniors en Everton de Chile op 14 januari bij te wonen. Evenepoel zou er ook de aftrap geven. De desbetreffende partij maakt deel uit van een vriendschappelijk driehoekstoernooi.

Zoals bekend heeft Remco Evenepoel zelf een voetbalverleden bij RSC Anderlecht, PSV Eindhoven en KV Mechelen en is hij tevens nog altijd supporter van Anderlecht. Hij zal achteraf alvast kunnen getuigen hoe anders het is om een voetbalwedstrijd te beleven in Argentinië, de kersverse wereldkampioen in de sport.

VANAF 22/01 KOERSEN IN ARGENTINIË

Een leuke manier om te ontspannen, want acht dagen later zal Remco Evenepoel aan de start staan van de Ronde van San Juan. Vanaf 22 januari krijgt hij de kans om zichzelf op te volgen op de erelijst. Evenepoel zal dus reeds geruime tijd voor die eerste rit in Argentinië zijn en zich in optimale omstandigheden kunnen voorbereiden.