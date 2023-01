Sarah De Bie komt op tweede verjaardag van Georges met eigen kinderboek: "Thema toepasselijk op ons"

In het gezin Van Aert vieren ze de tweede verjaardag van Georges door een kinderboek uit te brengen. Een initiatief van Sarah De Bie, de echtgenote van Wout van Aert.

Sarah De Bie heeft samen met illustratrice Laura Muls een prentenboek uitgebracht met de titel 'Niets dan Liefde'. "Omdat de persoon niet altijd aanwezig is, maar de liefde wel", duidt De Bie bij VRT. "Dat thema is redelijk toepasselijk op ons en op meerdere gezinnen, denk ik."

HERKENBAARHEID EN TROOST

Daarmee doelt ze uiteraard op het feit dat Wout voor de koers heel wat dagen weg van huis is. Het is een peuterboekje, vol met de prenten van Laura Muls en Sarah heeft voor de korte teksten gezorgd. "Ik hoop dat kindjes herkenbaarheid voelen als ze het boekje lezen. En een beetje troost, als papa of mama er niet is."

De jarige Georges heeft alvast zijn goedkeuring gegeven toen hij het voorgelezen kreeg. "We hebben het bij ons thuis getest en hij was meteen verkocht."