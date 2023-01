"Wanneer je je grootste overwinning al viert": Roglič en partner zetten 2023 heuglijk in met geboorte tweede zoontje

Het eerste zoontje van Primož Roglič is al een ferm kereltje en hij mag een tweede in de wereld verwelkomen. Een heuglijk begin van het nieuwe jaar.

Na zijn valpartij in de Vuelta van vorig jaar is het zaak voor Primož Roglič om zich klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. Dat doet de Sloveen te midden intens gezinsgeluk. Op zijn Instagrampagina staat een foto waarop de renner zijn pasgeboren kindje in zijn armen houdt.

"Wanneer het jaar nog maar net begint en je al je grootste overwinning van het seizoen viert", schrijft Roglič erbij met een kwinkslag. "We voelen ons dankbaar en gezegend dat we opnieuw een jongetje in onze familie mogen verwelkomen."

In 2019 waren Roglič en Lora Klinc voor het eerst ouders geworden. Het koppel huwde in 2021 en in 2023 is het dus nog eens tot gezinsuitbreiding gekomen. Een welgemeende proficiat aan het hele gezin.