🎥 Wat staat de renners te wachten in Koksijde? Een blik op het hele parcours

In Koksijde staat donderdag een klassieker op het programma.

Voor de vijfde manche van de X²O Trofee trekken de renners donderdag naar Koksijde. Dat wordt ook wel eens de moeder van alle zandcrossen genoemd. En ook het duinzand is er anders rijden dan het gebruikelijke rijnzand die op andere parcoursen te vinden is.

Maar de vraag is hoeveel verschil dat zal maken. Door de regen van de afgelopen dagen is het zand redelijk nat geworden en er kan dan ook op veel plekken goed door gereden worden. Maar ook de tussenstukken in het gras zijn redelijk zwaar geworden waardoor ook de banden kiezen een moeilijke keuze wordt.

De Nederlandse belofte Tibor del Grosso (19) toont met zijn GoPro al eens het hele parcours in Koksijde.