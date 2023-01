Bij de junioren toch ook Belgische triomf in Koksijde: Yordi Corsus kan Deen en Amerikaan de baas

Bij de jeugdcategorieën zijn het dikwijls Belgische triomfen, al was dat in Koksijde bij de junioren lang niet evident.

Yordi Corsus stond sowieso op de lijst met kanshebbers voor de overwinning bij de junioren. Een week geleden in de Superprestige in Diegem had hij de renner van Starbikes-Bert Containers het nog moeten afleggen tegen Seppe Van Den Boer in de sprint. Deze keer was Corsus wel al van Van Den Boer af, want laatstgenoemde viel net naast het podium.

De voornaamste concurrentie kwam deze keer uit het buitenland. Namelijk van de Daniel Nielsen en David Thompson, een Deen en een Amerikaan. Zij moesten aan de aankomst uiteindelijk toch genoegen nemen met respectievelijk een tweede (op 35") en een derde plaats (op 50").

OPSTEKER VOOR ZONHOVEN

Voor Corsus is de overwinning in Koksijde alvast een ferme opsteker in aanloop naar de Wereldbeker in Zonhoven. Voor die wedstrijd zit hij ook in de juniorenselectie van bondscoach Sven Vanthourenhout.