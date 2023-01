'Het BK veldrijden belooft in 2026 en 2027 zware kost te worden'

Het BK veldrijden in 2023 moet er nog aankomen, maar er wordt al gesproken over die van 2026 en die van 2027 gesproken. Het beloven zware BK's te worden.

In 2026 zou Beringen volgens Sporza voor de 1e keer het BK veldrijden willen organiseren. Sinds enkele jaren wordt er gecrosst op de mijnteril op de oude site van Beringen.

Een jaar later wil Koksijde opnieuw het BK organiseren. De kustgemeente deed dat al 2 keer eerder. In 2002 kroonde Mario De Clercq zich in de duinen tot Belgisch kampioen. In 2018 was dat Wout Van Aert.

De huidige Belgische kampioen is Van Aert. Over ruim een week zal hij in Lokeren zijn trui niet verdedigen. Hij geeft het WK en het voorjaar op de weg de voorkeur.