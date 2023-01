Shirin van Anrooij domineert in het zand van Koksijde

Shirin van Anrooij heeft de Duinencross in Koksijde gewonnen. Ze reed van start tot finish op kop.

In de openingsronde nam Shirin van Anrooij meteen de kop. Ze reed beter door de Herygers-duin en nam zo een voorsprong. In de achtervolging ontstond een groepje met Lucinda Brand, Fem van Empel, Inge van der Heijden en Ceylin del Carmen Alvarado.

Van Anrooij had een kleine voorsprong na een ronde en in de 2e ronde ging van Empel op zoek naar van Anrooij. Van Empel reed beter in het zand dan in de openingsronde, maar van Anrooij kon haar voorsprong behouden.

In de voorlaatste ronde moest van Anrooij slalommen tussen de gedubbelde renners. Daardoor moest ze sneller in het zand afstappen en kon van Empel met verschillende seconden verkleinen. Van Anrooij liet zich niet van de wijs brengen en reed naar haar 5e zege van het seizoen. Van Empel eindigde op plaats 2. Brand werd 3e en deed een zaak voor het X²O-klassement.