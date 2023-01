Sweeck herleeft, niet toevallig in het zand: "Niet gedacht dat Wout van Aert nog één of twee tanden ging bijzetten"

Geef Laurens Sweeck zand en de beste versie van hem komt naar boven. Wout van Aert weerstand bieden was wel te hoog gegrepen, al deed Sweeck zeker in de beginfase zijn uiterste best.

"Het ging heel goed in het begin", vond de renner van Crelan-Fristads, die de twee topfavorieten wel een tijdje kon bijbenen. "Ik vond beter het evenwicht dan Van Aert en Van der Poel op die momenten. Ik had wel niet gedacht dat Wout nog één of twee tanden ging bijzetten. Daarna was het wel duidelijk wie de sterkste was."

GESLAAGDE TERUGKEER

Voor Sweeck is het een geslaagde terugkeer naar het veld nadat hij na Diegem even paste voor wedstrijden. Dat was nodig, want zijn blakende vorm had plaats gemaakt voor een dalende trend. "Dit was toch een pak beter dan de afgelopen drie wedstrijden", zegt Sweeck over zijn prestatie in Koksijde. "Ik ben blij dat ik hier sta en opnieuw kan meedoen voor het podium."

Na zijn aankomst was het wel nog een hoop zand uit zijn oog te wrijven. "Het is soms moeilijk om met één open oog door het zand te rijden. Dat zal wel voor iedereen hetzelfde zijn."