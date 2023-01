Wout Van Aert is de beste zandkliever in Koksijde

Wout Van Aert heeft de Duinencross in Koksijde gewonnen. Halfweg snelde hij van Mathieu van der Poel en Laurens Sweeck weg.

In de openingsfase maakte Mathieu van der Poel indruk. Hij snelde door het mulle zand weg in de Herygers-duin. Wout Van Aert en Laurens Sweeck bleven in de buurt en konden in de volgende ronde aansluiten.

Halweg versnelde Van Aert in het zand. Van der Poel en Sweeck konden niet volgen en de vogel was daarmee gaan vliegen. Van Aert maakte geen fouten meer en reed zonder problemen naar de zege. Van der Poel werd met meer dan anderhalve minuut achterstand 2e en had onderweg last van zijn rug. Sweeck was goed voor plaats 3.

Achter hen maakte Niels Vandeputte indruk. Een hele tijd reed hij op plaats 4, maar Eli Iserbyt en Lars van der Haar sloten aan. Ze lieten Vandeputte achter en Iserbyt probeerde zijn voorsprong in het X²O-klassement te vergroten door van van der Haar weg te rijden. Wat hem ook lukte. Iserbyt werd met enkele seconden voorsprong tegen van der Haar 4e.