Australisch kampioenschap is eerste koers van Caleb Ewan in 2023: "We zijn klaar om te vechten"

Caleb Ewan start zondag in zijn eerste koers van jaar.

Het Australisch kampioenschap wordt de eerste wegwedstrijd waar de nieuwe outfit van Lotto-Dstny te zien zal zijn. De Belgische ploeg stuurt vier vertegenwoordigers: Cameron Rodgers (18) bij de beloften en Caleb Ewan, Harry Sweeny en Jarrad Drizners bij de profs.

Ewan is het speerpunt en kijkt uit om terug in zijn thuisland te kunnen rijden, want hij werd niet geselecteerd voor het WK in vorig jaar in Wollongong. "Voor het eerst sinds 2020 kan ik weer koesen in mijn thuisland, dus ik kijk er erg naar uit. Mijn laatste deelname aan het Australisch kampioenschap dateert van 2019, dus het voelt geweldig om dit jaar weer te strijden om de nationale trui", zegt hij op de website van zijn ploeg.

Nog twee koersen in Australië

Het parcours bestaat uit 16 heuvelachtige rondes van zo'n 12 kilometer. Ewan werd op hetzelfde parcours in 2014 al eens kampioen bij de beloften. Het Australische Team Jayco-AlUlua heeft de sleutel in handen volgens Ewan. "Maar met Harry Sweeny en Jarrad Drizners heb ik ook twee sterke teamgenoten. We zijn klaar om te vechten."

Na het Australisch kampioenschap blijft Ewan samen met Drizners in Australië voor de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race, waar ze voor het Australische team zullen rijden.