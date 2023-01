Journalist Thijs Zonneveld (42) maakt opnieuw comeback, nu bij BEAT Cycling

Zonneveld wil met zijn nieuwe comeback ook iets toevoegen aan zijn journalistieke werk.

Thijs Zonneveld (42) reed in 2002 en 2003 al voor Cycling Team Löwik-Tegeltoko, in 2007 voor het Chinese Discovery Channel - Marco Polo Team en in 2016 voor Parkhotel Valkenburg. Nu maakt hij dus opnieuw een comeback.

Want Zonneveld bleef tijdens zijn journalistieke werk bij het Algemeen Dagblad in Nederland veel fietsen. In 2015 werd hij nog Nederlands kampioen beachracen. Bij BEAT Cycling zal Zonneveld een van de gezichten worden van het offroad team, met een focus op beach- en gravelracen.

Ook journalistieke reden voor comeback

Zaterdag maakt Zonneveld al zijn debuut in een beachrace in Nederland en Zonneveld zal ook aan enkele wegwedstrijden deelnemen bij het Nederlandse team. “Ik wil heel graag meemaken waar ik over schrijf en praat. Ik vind het een gevaar om in een ivoren torentje te zitten en van alles te beweren zonder goed geïnformeerd te zijn”, zegt Zonneveld over zijn nieuwe uitdaging.

"In 2016 reed ik een jaar voor Parkhotel, maar sindsdien is er veel veranderd op het vlak van technologie, vermogensmeters, foodcoach apps en aerodynamica. Door zelf deel uit te maken van het peloton, kan ik zelf voelen hoe alle ontwikkelingen gaan en beslagen ten ijs komen als journalist", zegt Zonneveld nog.