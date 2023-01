'Problemen bij sponsor Jumbo door mogelijke witwasaffaire bij topman'

Jumbo ligt onder vuur. De topman van de hoofdsponsor van de ploeg van Wout Van Aert wordt ervan verdacht geld te hebben witgewassen.

In de Nederlandse media werd er al het een en ander over geschreven. Jumbo stopte met de sponsoring van de Nederlandse motor- en autosport. Er was enkel voor Max Verstappen een uitzondering.

De reden daarvoor ligt bij Frits van Eerd. Hij werd in september 2022 opgepakt en zat 5 dagen in een cel. Er zou volgens Nederlandse media bij hem thuis 450 000 euro aan cash en 20 Rolexen gevonden zijn. De politie verdenkt hem ervan geld via sponsoractiviteiten in de motorsport te hebben witgewassen. Jumbo distantieert zich daarvan en van Eerd zette al tijdelijk als algemeen directeur een stap terug.

De sponsoring in de motorsport werd stopgezet en mogelijk komt daar het wielrennen bij. Al verklaarde Jumbo al dat ze voorlopig niets aan de sponsordeal zullen wijzigen. Bij Jumbo-Visma zijn ze er toch niet gerust op. In december 2022 overleed Karel van Eerd, de vader van Frits en de grote pleitbezorger van de sponsoring binnen het wielrennen. Als de sponsoring wordt herbekeken, weten ze bij Jumbo-Visma dat ze het zonder vader van Eerd zullen moeten doen.