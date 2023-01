Alvarado weet zich na enkele moeilijkere jaren bijna zeker van klassement: "Ik denk dat de eindzege dichtbij is"

Het heeft geloond voor Alvarado, de weg die ze aflegde om na moeilijkere jaren weer een klassement te kunnen nastreven in het veldrijden en opnieuw door te stoten naar de top.

In Gullegem stond er duidelijk geen maat op haar. "Ik heb de helft van de wedstrijd toch door moeten rijden. Ik had tien-vijftien seconden, maar als je een foutje maakt is die voorsprong weer weg. Toen de voorsprong boven de twintig seconden ging, was het temporiseren. In de laatste twee ronden was ik iets meer op mijn gemak."

VIER PUNTEN VOOR OP VAN DER HEIJDEN

Het was ook kijken naar hoe ze de beste zaak kon doen in het klassement. "Uiteraard was het nog iets beter geweest als Betsema voor Van der Heijden was gefinisht. Vier punten voorsprong op de tweede is ook wel niet slecht. Het is geen klassement op tijd, maar ook plaatsen. Mijn kloof ten opzichte van de tweede is een punt meer dan voordien. Dat betekent dat ze al vier plaatsen moeten goedmaken op mij."

Dat ziet er dus heel goed uit met nog maar één manche te gaan in de Superprestige. "Ik denk dat een eindzege dichtbij is", knikt Alvarado. Dat verschillende toppers ontbraken in Gullegem, daar ligt ze niet wakker van. "Het doet altijd heel veel deugd om te winnen, wie er ook aan de start staat. Je moet het nog altijd zelf doen op die dag en dat is vandaag heel mooi gelukt."