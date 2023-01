Denise Betsema heeft besloten om te passen voor de Kuil van Zonhoven

Een streep door één van de grotere namen in de vrouwencross voor Zonhoven. Denise Betsema heeft besloten om daar niet mee te doen.

Dat heeft de veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal verteld voor de Superprestige-microfoon nadat ze in de manche in Gullegem op een derde plaats eindigde, na Alvarado en Van der Heijden. Een resultaat dat een lichtpuntje is voor Betsema na weken van mindere vorm.

FRIS ZIJN VOOR NK

Vanwege die mindere vorm heeft Betsema ook besloten om dit weekend slechts één veldrit af te werken en dus te passen voor de cross van Zonhoven, die zondag op het programma staat. Het plan is om nu toch heel even rust in te plannen, om dan weer op haar best te kunnen zijn op het Nederlands Kampioenschap.

Gezien hoe de voorbije weken zijn verlopen, was Betsema dan ook behoorlijk tevreden met haar derde plaats in Gullegem.