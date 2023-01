Focus van Van Aert op de sport, al wil het randgegeven ook wat: "Nummer van Bruce Springsteen niet meer origineel"

Opnieuw reed Wout van Aert op de tonen van Bruce Springsteen naar winst. Al mag er van de renner nu iets nieuw bedacht worden. Een uitdaging voor de personen van de muziekinstallatie in Zonhoven.

Bij afwezigheid van Van der Poel en Pidcock was Van Aert ook torenhoog favoriet om in Gullegem de winst te pakken. Moest hij diep gaan? "Om een gaatje te slaan moest ik natuurlijk wel honderd procent doorrijden. Het was heel hectisch, door de regenval. Ik wilde eerst langer in de wielen blijven zitten. Op een gegeven moment merkte ik dat het mij beter af ging om mijn eigen lijnen te kiezen en dan heb ik proberen door te trekken."

ZWAARSTE PROFIEL

Door de omstandigheden was het ook weer aandacht schenken aan de banden. "Ik denk dat iedereen aan de start stond met het zwaarste profiel. De regen voor de start maakte het al zwaar genoeg om voor dat profiel te kiezen."

In Koksijde werd ook al muziek gespeeld die Van Aert wel kan smaken, in Gullegem opnieuw. "Ik hoorde opnieuw een nummer van Bruce Springsteen. Nu is het wel niet origineel meer, ze moeten iets nieuw bedenken. Ik zal er zelf ook eens over nadenken. Ik focus mij wel liever op de sport."

EERSTE ZEGE IN GULLEGEM

Het sportieve luik brengt niets dan goed nieuws voor Van Aert. "De laatste twee weken zijn heel goed gegaan, met een paar leuke overwinningen. Zeker in de Superprestige, met een eerste zege in Diegem, waar het altijd moeilijk winnen was. Deze winter ben ik daar een eerste keer gaan winnen en ook hier in Gullegem is het mijn eerste zege. Daar ben ik blij mee."